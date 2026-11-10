Датско изследване разкрива как кафето влияе на храносмилането

Редовната консумация на кафе не само променя състава на чревната микробиота, но и влияе върху физиологията на червата. Това показва ново изследване на Копенхагенския университет, което според авторите може да проправи пътя към нови подходи за справяне с един от най-често срещаните храносмилателни проблеми - запека, съобщава „Нюз Медикал“.

За целите на проучването датските учени помолили група участници да погълнат малка електронна капсула. Докато преминавала през храносмилателния тракт, тя измервала различни показатели, сред които времето за преминаване, температурата, нивата на pH и чревните контракции.

Участниците били разделени на две групи - хора, които редовно консумират кафе (между една и пет чаши дневно в поне три от осемте дни на наблюдение), и такива, които пият кафе по-рядко.

Резултатите потвърждават изводи от предишни изследвания, според които кафето влияе върху състава на чревната микробиота. При редовно консумиращите кафе участници било установено по-голямо разнообразие от микроорганизми в червата.

Най-интересното откритие обаче е друго, обяснява първият автор на изследването Франческа Буки, докторант в Катедрата по хранене, упражнения и спорт на Копенхагенския университет.

„Може би още по-важно е, че честата консумация на кафе изглежда влияе и върху самата физиология на червата - тоест върху начина, по който функционират те“, коментира тя.

Екипът установил два основни физиологични ефекта. Първо, при редовно консумиращите кафе участници било отчетено значително по-ниско pH в тънките черва. Второ, по-високата консумация на кафе била свързана с по-чести контракции на дебелото черво.

Авторите подчертават, че резултатите от проучването не позволяват категорично да се заключи, че установените разлики се дължат единствено на консумацията на кафе. Старшият автор на изследването доц. Хенрик Мунк Роагер обаче смята, че има сериозни основания да се предполага подобна връзка.

„От други изследвания вече знаем, че кафето влияе на редица процеси в храносмилателната система, включително на секрецията на стомашна киселина. Така че има сериозни причини да смятаме, че наблюдаваните разлики не са случайни. Анекдотично и много хора съобщават, че кафето влияе на храносмилането им“, коментира той.

Изследването се вписва в по-широк научен контекст. Умерената консумация на кафе отдавна се свързва в научни проучвания с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет, депресия и някои видове рак. Познанията за въздействието на обичайната консумация на кафе върху физиологията на червата обаче остават ограничени.

Именно затова според Роагер следващата логична стъпка е провеждането на интервенционно проучване, при което изследователите ще контролират количеството кафе, което участниците консумират, и ще сравняват промените в чревната физиология в периоди със и без прием на напитката.

Крайната цел на подобни изследвания е с практическо приложение.

„Много хора се борят със запек и нередовни изхождания. Ако успеем да разберем как точно кафето влияе на храносмилането и на чревните контракции, бихме могли да използваме това знание, за да стимулираме чревната подвижност по естествен начин. Това би било изключително ценно“, обобщава Роагер