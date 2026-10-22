Давид Гофен загуби последния си мач своята кариера

Давид Гофен бе елиминиран във втория кръг на турнира по тенис ATP 250 в Брюксел на твърди кортове след загуба от американеца Алекс Микелсен с 3:6, 4:6. Това бе последният мач в кариерата на сингъл на родения в Лиеж играч, който приключва успешния си път след 17 години в професионалния тенис. 36-годишният белгиец бе аплодиран дълго от 6000 зрители по трибуните.

"Толкова бързо мина всичко. Спомням си за всички хубави моменти. А сега съм в края. Трудно е. Мога само да благодаря на всички, които ми позволиха са направя тази кариера", каза през сълзи белгиецът след загубата.

Давид Гофен приключва кариерата си извън Топ 500, но той е бил на седмо място в световната ранглиста. С него отборът на Белгия достигна два пъти до финала на Купа "Дейвис" през 2015 и 2017 година. Гофен има шест титли, след които и тази в Токио.

В следващата фаза на турнира Микелсен ще играе срещу поставения под номер 1 французин Артюр Фис, който стигна дотук, след като съперникът му във втория кръг - испанецът Хауме Мунар се отказа заради контузия.

В друг мач от деня чехът Иржи Лехечка победи белгиеца Рафаел Колиньон с 6:4, 6:2. В четвъртфиналите Лехечка ще срещне нидерландеца Талон Грикспоор.

Един белгиец все пак продължи към Топ 8 на турнира и това е Зизу Бергс, който надигра Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина с 6:2, 6:4. На четвъртфиналите негов съперник ще бъде германецът Ян-Ленард Щруф.