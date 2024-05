Денвър Нъгетс и Индиана Пейсърс намалиха пасива си в полуфиналните плейофите на двете конференции в НБА

Денвър Нъгетс записа първа победа в полуфиналите на Западната конференция в НБА през този сезон, надигравайки със 117:90 Минесота Тимбъруулвс.

С успеха Никола Йокич и компания се върнаха в серията срещу "вълците" и намалиха пасива си на 1-2 победи.

Рано тази сутрин българско време в Минеаполис действащите шампиони в НБА и Минесота изиграха равностойни първи минути, но още преди края на първата четвърт гостите поеха изцяло контрола върху събитията на паркета.

От този момент нататък Денвър започна да трупа аванс, който в един момент достигна 34 точки при 109:75 в хода на последната част.

Никола Йокич остана на асистенция от "трипъл-дабъл" за победителите, завършвайки с 24 точки, 14 борби и 9 асистенции, докато с 24 точки се отчете и Джамал Мъри. За Минесота 19 пункта реализира Антъни Едуардс.

Полуфиналната серия в Западната конференция между Тимбъруулвс и Нъгетс продължава с още един двубой в Минеаполис, който ще се изиграе в понеделник рано сутрин (13 май).

