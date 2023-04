Денвър взе трети пореден успех срещу Минесота

Лидерът в Западната конференция в редовния сезон Денвър Нъгетс е съвсем близо до полуфиналите в плейофите, след като записа трети пореден успех над Минесота Тимбърулвс. След като взема двете си домакинства, тази нощ Никола Йокич и компания спечелиха в Минеаполис със 120:111 и имат нужда от още само една победа, за да затворят серията.

Срещата бе равностойна, но гостите успяха да натрупат малък аванс във втората част и не го изпуснаха до края, макар че преднината им не достигна повече от 13 точки. Йокич, двукратен MVP на лигата, записа седми трипъл-дабъл в плейофите, завършвайки с 20 точки, 11 борби и 12 асистенции. Майкъл Портър реализира 25 точки и 9 борби, Джамал Мъри се отчете с 19 точки, 9 асистенции и 6 борби, а още трима играчи на Нъгетс вкараха 12 или повече точки.

Nikola Jokic puts up a triple-double as the @nuggets go up 3-0 in the series!



20 PTS

12 AST

11 REB

9-13 FGM



DEN/MIN Game 4, Sunday, 9:30pm/et, TNT pic.twitter.com/WvyFCK05KD