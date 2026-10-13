БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в...
Чете се за: 05:50 мин.
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато...
Чете се за: 02:45 мин.
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
Чете се за: 01:50 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:05 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет

Димитър Кузманов даде само два гейма по пътя си към втория кръг на турнира "Чалънджър" в Олбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Във втория кръг Кузманов ще играе с поставения под номер 2 в схемата Дамир Джумхур. Босненецът, който е номер 103 в света, се наложи над тунизиеца Азиз Дугаз с 6:3, 2:6, 6:3.

Димитър Кузманов даде само два гейма по пътя си към втория кръг на турнира "Чалънджър" в Олбия
Слушай новината

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" 125 в Олбия, Италия с награден фонд от 203 900 евро.

Българският тенисист победи участващия с уайлд кард Симоне Маселани с 6:1, 6:1 за само 74 минути игра.

Кузманов, който е номер 367 в света, не срещна никакви трудности срещу намиращия се точно с 1300 места след него в ранглистата италианец. Пловдивчанинът реализира пет пробива от шест възможности и не загуби нито веднъж подаването. Той спечели първите четири гейма в първия сет, както и първите три гейма във втория сет, с което рано отказа Маселани от надежди за нещо повече от почетна загуба.

Във втория кръг Кузманов ще играе с поставения под номер 2 в схемата Дамир Джумхур. Босненецът, който е номер 103 в света, се наложи над тунизиеца Азиз Дугаз с 6:3, 2:6, 6:3.

До момента Кузманов и Джумхур, който е достигал до 23-тото място в класацията на АТП, имат две срещи помежду си, в които са си разменили по една победа.

#Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
1
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
2
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
3
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
4
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
5
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
6
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
4
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
5
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: Български тенис

Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 125 в Майорка
Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 125 в Майорка
Ива Иванова стартира успешно на международния тенис турнир на клей в Стара Загора Ива Иванова стартира успешно на международния тенис турнир на клей в Стара Загора
Чете се за: 01:05 мин.
Беатрис Спасова с успешен старт на международния турнир в Стара Загора Беатрис Спасова с успешен старт на международния турнир в Стара Загора
Чете се за: 01:30 мин.
Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки Силно българско присъствие на тенис турнира в Стара Загора с 13 национални представителки
Чете се за: 03:45 мин.
Елизара Янева показа характер и обърна италианка на старта в Майорка Елизара Янева показа характер и обърна италианка на старта в Майорка
Чете се за: 02:05 мин.
Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след атаката с дронове в Черно море (ОБЗОР) Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след атаката с дронове в Черно море (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР) След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР)
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След атаките в Черно море: Делегация от Европейския парламент...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Найденов призова за избор между повече от един кандидат за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ