Димитър Кузманов даде само два гейма по пътя си към втория кръг на турнира "Чалънджър" в Олбия

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" 125 в Олбия, Италия с награден фонд от 203 900 евро.

Българският тенисист победи участващия с уайлд кард Симоне Маселани с 6:1, 6:1 за само 74 минути игра.

Кузманов, който е номер 367 в света, не срещна никакви трудности срещу намиращия се точно с 1300 места след него в ранглистата италианец. Пловдивчанинът реализира пет пробива от шест възможности и не загуби нито веднъж подаването. Той спечели първите четири гейма в първия сет, както и първите три гейма във втория сет, с което рано отказа Маселани от надежди за нещо повече от почетна загуба.

Във втория кръг Кузманов ще играе с поставения под номер 2 в схемата Дамир Джумхур. Босненецът, който е номер 103 в света, се наложи над тунизиеца Азиз Дугаз с 6:3, 2:6, 6:3.

До момента Кузманов и Джумхур, който е достигал до 23-тото място в класацията на АТП, имат две срещи помежду си, в които са си разменили по една победа.