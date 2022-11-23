Драгомир Драганов ще ръководи Славия-Лудогорец, обявиха назначенията и в мачовете за Купата

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на отложения двубой от петия кръг на Първа лига между отборите на Славия и Лудогорец, обявиха от съдийската комисия към БФС.

Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в София ще се проведе в събота (26 ноември) от 15.00 часа, а помощници на Драганов ще бъдат Димо Вълчев и Христо Хаджийски.

За системата ВАР ще отговаря Красен Георгиев, а негов асистент ще бъде Георги Тодоров.

Междувременно, станаха ясни и съдийските назначения за предстоящите мачове в турнира за Купата на България.

Лидерът в Първа лига ЦСКА гостува на Гигант Съединение в събота (26 ноември) от 12.00 часа, а главен арбитър на срещата ще бъде Димитър Димитров.

Ето ги и останалите съдийски назначения за срещите от турнира за Купата на България:

23 ноември 2022 г., сряда, 13.30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Септември Сф

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар

СН: Стоян Христов Денев



25 ноември 2022 г., петък, 12.30 ч.

ФК Черноморец Балчик - ПФК Ботев АД

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев



26 ноември 2022 г., събота, 13.30 ч.

Миньор - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Валентин Желев Добрев



26 ноември 2022 г., събота, 13:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет



27 ноември 2022 г., неделя, 12.30 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов



27 ноември 2022 г., неделя, 13.30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Милко Петков Николов

26 ноември 2022 г., събота, 13.30 ч.

ПФК Марица 1921 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров



27 ноември 2022 г., неделя, 13.30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Чавдар

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Радан Василев Мирянов



28 ноември 2022 г., понеделник, 12.00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Витоша

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Атанас Петров Бозев

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