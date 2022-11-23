Драгомир Драганов ще ръководи Славия-Лудогорец, обявиха назначенията и в мачовете за Купата
Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на отложения двубой от петия кръг на Първа лига между отборите на Славия и Лудогорец, обявиха от съдийската комисия към БФС.
Срещата на стадион "Александър Шаламанов" в София ще се проведе в събота (26 ноември) от 15.00 часа, а помощници на Драганов ще бъдат Димо Вълчев и Христо Хаджийски.
За системата ВАР ще отговаря Красен Георгиев, а негов асистент ще бъде Георги Тодоров.
Междувременно, станаха ясни и съдийските назначения за предстоящите мачове в турнира за Купата на България.
Лидерът в Първа лига ЦСКА гостува на Гигант Съединение в събота (26 ноември) от 12.00 часа, а главен арбитър на срещата ще бъде Димитър Димитров.
Ето ги и останалите съдийски назначения за срещите от турнира за Купата на България:
23 ноември 2022 г., сряда, 13.30 ч.
ФК Крумовград - ПФК Септември Сф
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар
СН: Стоян Христов Денев
25 ноември 2022 г., петък, 12.30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Ботев АД
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
26 ноември 2022 г., събота, 13.30 ч.
Миньор - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Валентин Желев Добрев
26 ноември 2022 г., събота, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СЕВЛИЕВО - ФК ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
27 ноември 2022 г., неделя, 12.30 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
27 ноември 2022 г., неделя, 13.30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Черно море
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Милко Петков Николов
26 ноември 2022 г., събота, 13.30 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
27 ноември 2022 г., неделя, 13.30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Чавдар
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Радан Василев Мирянов
28 ноември 2022 г., понеделник, 12.00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Витоша
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Атанас Петров Бозев
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