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Драгомир Драганов ще ръководи столичното дерби между Левски и Локомотив София от третия кръг на Първа лига

от БНТ
20:22, 25.07.2023
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Драгомир Драганов ще ръководи столичното дерби между Левски и Локомотив София от третия кръг на Първа лига
Снимка: БГНЕС
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Драгомир Драганов получи наряд за столичното дербито между Левски и Локомотив София от третия кръг на Първа лига.

Най-авторитетният български съдия Георги Кабаков ще ръководи срещата между Хебър Пазарджик и Берое Стара Загора.

Съдийските назначения за третия кръг на Първа лига:

Съдийски назначения 3-ти кръг Първа лига
25 Юли 2023 18:00

28 юли 2023 г., петък, 21:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Иван Захариев Вълчев

29 юли 2023 г., събота, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Ахмед Яшар Ахмед

29 юли 2023 г., събота, 21:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

30 юли 2023 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

31 юли 2023 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Йордан Костадинов Иванов

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#Първа лига #Георги Кабаков #футбол #Драгомир Драганов
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