Драма до последната точка! Левски надви Миньор в пет гейма

Отборът на Левски спечели с 3:2 (18:25, 25:22, 18:25, 25:15, 16:14) като гост срещу Миньор Перник в двубой от петия кръг в шампионата на България по волейбол при жените.

"Сините" отразиха мачбол в тайбрека при 14:13 в полза на перничанки. Следващите три точки бяха в актива на състава, воден от бившия национален селекционер Драган Нешич. Специалистът не можеше да разчита на разпределителката Димана Иванова, а на нейно място на полето беше Лиана Василева.

Миньор поведе с 1:0 и 2:1 в срещата, но не успя да задържи аванса си и дапусна четвърто поражение в шампионата.

Джоана Алкантара отново стана най-резултатна за Левски с 24 точки, а нейната съотборничка Елена Коларова добави още 17.

Столичанки са на трето място в класирането до момента с 3 победи и 1 загуба. Миньор Перник заема осмата позиция до момента.