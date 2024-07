Драма изстреля Хърватия на финал на олимпийската квалификация в Пирея (видео)

Националният отбор на Хърватия се промъкна на финала на олимпийската квалификация в Пирея. Съставът на Йосип Сесар оцеля срещу Доминиканската република с 80:77 във втория полуфинал на гръцка земя. В Двореца на мира и дружбата двата отбора не разочароваха, но в заключителните минути хърватите намериха пътя към ценната победа и разочароваха баскетболистите на Нестор Гарсия. Двубоят не мина без българско присъствие, тъй като негов комисар бе Елеонора Рангелова.

В спора за олимпийска виза "карираните" ще срещнат домакините от Гърция, които в първия полуфинал отпратиха Словения. Финалът ще се състои утре (неделя) от 21:00 часа.

Croatia survive a late night thriller in Piraeus & will battle with Greece for a ticket to Paris! #FIBAOQT pic.twitter.com/SXHyXj8RdB

Началните минути предложиха поделено надмощие и размяната на точни стрелби затвърди тези думи. Крис Дуарте и Андрес Велиз се заеха със задачата да реализира за доминиканците, докато от другата страна Ивица Зубац и Джалийн Смит отговориха на предизвикателството. Това обаче не спря хърватите да се отскубнат с точка актив в края на първата част.

Тенденцията не се промени и на старта на втория период. В следващия момент присъствието на Зубац свърши работа на „карираните“ да се изстрелят на голямата почивка при 37:32.

В началото на второто полувреме дойде ред на Марио Хезоня да блесне и почти собственоръчно да направи така, че символичните гости да се зарадват на двуцифрена преднина. Жан Монтеро и Дуарте имаха други намерения, като именно двамата се погрижиха равенството да светне на таблото след 30 минути игра.

If you don't like the way Dario plays the game, you don't like the game itself #FIBAOQT x @CbfHks pic.twitter.com/9VlIHfHRGf