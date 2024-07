Гърция не се поколеба срещу Словения и грабна билет за финала в Пирея (ВИДЕО)

Гръцкият национален отбор си проправи път до финала на олимпийската квалификация в Пирея. Селекцията на Василис Спанулис се оказа непреодолимо препятствие срещу Словения след 96:68 в първия полуфинал, изигран в Двореца на мира и дружбата. Гърците не срещнаха никакви трудности с това да доминират и разбиха очакванията за титаничен сблъсък между двата тима, с което лишиха състава на Александър Секулич от възможността да мечтае за място на Олимпийските игри в Париж.

На финала на гръцка земя „елините“ ще имат за съперник победителя от втората полуфинална двойка между Хърватия и Доминиканската република, които ще спорят по-късно тази вечер.

One win away from a return to the Olympics for the first time since 2008 #FIBAOQT pic.twitter.com/Gkuu55XUAR