Два самолета се сблъскаха в небето над Далас по време на авиошоу (Видео)

Два самолета са се сблъскали във въздуха по време на авиошоу в Далас, САЩ, предава БГНЕС.

Видеоклип, публикуван в интернет, показва как малък самолет бързо се приближава към траекторията на полета на много по-голям самолет над изпълнителното летище в Далас.

По първоначална информация малкият самолет се сблъсква напълно с бомбардировач от времето на Втората световна война. Свидетели твърдят, че отломки са разпръснати на магистрала 67 в Тексас. На мястото е избухнал пожар.

Another video shows the mid-air collision in Dallas. No word on the conditions of those on board pic.twitter.com/kWTOPd07t1