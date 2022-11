Очертанията на войната: Как Русия изгуби Херсон и войната

Всеки път, когато приключа и предам седмичния си анализ за публикуване, у мен остава известен момент на напрежение. Няма време за отпускане – войната следва неумолимо своя ход и не знае нито миг покой. Аз трескаво търся идеи за следващата тема, а въпросите се блъскат вътре в главата ми. Ще поднесат ли идните дни някаво разтърсващо, форсмажорно събитие или пък ще бъде относително спокойно? Понякога упорито преследвам темата, но понякога тя сама ме намира. Така беше и този път – в сряда следобед руският министър на отбраната разпореди изтегляне от херсонското предмостие и моментално тази новина помете всички други, свързани с войната в Украйна.

Украинци празнуват радостта от освобождението на централния площад на Херсон

Херсон бе основна цел на руските войски още от първия ден на инвазията - 24 февруари, но те успяха да го превземат едва на 2 март, след сравнително кратки улични боеве. През следващите десетина дни нашествениците се опитаха да разширят овладяното от тях предмостие на десния бряг на Днепър и даже да превземат друг голям град в района - Николаев, както и да напреднат към Одеса, но бяха спрени от ожесточената съпротива на украинците и принудени да се оттеглят. Основната грешка на руснаците в този момент бе, че разпиляха силите си, опитвайки се да напреднат едновременно в няколко направления, при това с доста слаби отряди, вместо да концентрират всичките си ресурси в направление на Одеса. Освен това те изцяло подцениха волята за съпротива на украинците и в крайна сметка платиха скъпо за това. В каря на март фронтовата линия се стабилизира, в резултат на което се оформи голям плацдарм (предмостие) с дължина около 200 км. и широчина приблизително 50 км.

От военна гледна точка смисълът на всеки плацдарм на отсрешния бряг на широка река е в даден момент на него да се натрупат достъчно войски, за да се предприеме голямо настъпление към следващата цел. Ако поради една или друга причина се получи забавяне и плацдармът не се превърне в планираното „стартово блокче“ за нова офанзива, той рано или късно се превръща в нещо като обсадена крепост, която противоборстващата страна се опитва на всяка цена да унищожи.

Точно това се случи в района на Херсон, където от края на март ЗСУ предприеха серия от контраатаки, за да ограничат и редуцират руското предмостие. Те продължиха с различна интензивност през пролетта и лятото и не доведоха до значителни промени на военните карти, но накараха руснаците сериозно да подсилят войските си на десния бряг на Днепър. Сред прехвърлените подкрепления правеше впечатление присъствието на 76-та Гвардейска десантно-щурмова дивизия - едно от най-елитните съединения на руската армия, което малко преди това бе участвало в превземането на Изюм. Освен това вече се беше сдобило с печална слава заради убийствата, извършени в киевското предградие Буча.

Успоредно с прехвърлянето на значителни резерви, руското командване се зае с фортификацията на предмостието. Изградени бяха няколко отбранителни линии в дълбочина, всички ключови постройки (ферми, административни сгради и др.) бяха превърнати в миниатюрни крепости, изрити бяха много километри окопи и даже бяха докарани специално изработени бетонни бункери, които също бяха интегрирани в най-ключовите позиции. Всичко това подсказваше твърдото намерение на Москва да задържи плацдарма на всяка цена, за да опита в даден момент отново да настъпи към Одеса. Освен това още тогава активно циркулираха слухове, че предстои референдум, който официално да утвърди анексията на областта от Руската Федерация.

В онзи период шансовете на ЗСУ да натика нашествениците в широкия Днепър не изглеждаха големи и даже си бяха направо илюзорни. Но на сцената се появи едно оръжие, напълно ново за този тетър на военни действия, което тотално обърна ситуацията и направи на пух и прах всички руски планове за трайно владичество на Южна Украйна. Става въпрос за прословутия Хаймарс, разбира се.

Руски войници се оттеглят пеша по временен мост построен покрай вече разрушеният Антоновски

Както споменах по-горе, когато дадено предмостие не се използва за развитие на стремително настъпление, то неизбежно се превръща в обсадена крепост. А крепостите, колкото и солидни да са те, винаги имат поне два сериозни недостатъка – те никога не разполагат с достъчно ресурси, зависят изцяло от външно снабдяване, а площта, върху която са изградени, никога не е толкова голяма, че да побере достатъчно тежки оръжия, с които да се противодейства на непрекъснатите вражески обстрели и бомбардировки.

Мостът край язовирната стена на каховската хидроелектроцентрала разрушен от оттеглящите се руски войски

Безспорно най-обстрелваното място на цялото предмостие бе Чернобаевка, предградие на Херсон, където до войната функционираше гражданското летище на града. Руснаците го бяха завладели още в края на февруари и моментално го превърнаха в своя основа военна база. ЗСУ го подлагаха на постоянни атаки още докато нашествениците се опитваха да завземат Николаев и Одеса (летището бе ударено единайсет пъти до 16 март, най-вече с дронове Байрактар). Още тогава името „Чернобаевка“ стана нарицателно за липса на гъвкавост и даже глупост от страна на руското командване, което допускаше една и съща грешка отново и отново, а по цял свят се появиха всевъзмиожни мемета по темата. Бомбардировките продължиха и през пролетта, като към края на май броят им нарастна до 22. Неколкократно бяха взривявани складове, командни пунктове и укрития за техника, а сред загиналите най-вероятно бе и командващият 49-та армия генерал Резанцев. Най-важният резултат от атаките, обаче, беше лишаването на руснаците от възможността да използват голямо летище в близост до фронтовата линия. Това ги принуди да разчитат на доста по-отдалечени авиобази, като Чаплинка и Мелитопол, и даже тези в Бердянск и Крим.

През юни на бойните полета в Украйна се появи абсолютно нов вид оръжейна система, напълно непозната дотогава и за двете страни в конфликта. Високомобилните установки за реактивен залпов огън Хаймарс се оказаха способни да изстрелват реактивни снаряди на десетки километри, при това с прецизно насочване в целта. Към тях трябва да се добавят и няколкостотин 155-мм гаубци (самоходни или теглени от влекачи), които освен че имат значителна далекобойност, могат, подобно на Хаймарсите, да изстрелват управляеми снаряди наречени Ескалибур. Това най-после даде възможност на ЗСУ да постигне някакъв огневи паритет с руснаците, които до този момент имаха значително превъзходство в артилерията, а огневият им вал помиташе всичко по пътя си. Освен това високоточните муниции позволиха на ЗСУ да обърне внимание на цели, които до този момент бяха само теоретично достижими поради своята сравнителна отдалеченост от фронтовата линия – комуникациите и цялата останала логистика на нашествениците.

Генерал Залужни, главнокомандващият на ЗСУ, и неговият щаб решиха, че много по-разумно ще бъде да лишат руснаците от ресурси за война и възможност да ги придвижват към фронта, вместо да се опитват да ги пречупят на бойното поле. През юли Хаймарсите си показаха „зъбите“ в района на Херсон, като освен Чернобаевка, за пръв път бяха ударени и шосейните и железопътни мостове през Днепър. Освен това бяха улучени и редица щабове, складове за муниции и гориво, и военни бази разположени от двете страни на реката, т.е. всичко намиращо се в обсега на новите оръжия. Опитите на руснаците да променят ситуацията, като прехвърлят най-важните щабове на далечния бряг на Днепър, както и да ремонтират мостовете, завършваха, като цяло, без успех. Те просто бяха удряни отново, и отново. В този момент на мнозина (включително и на мен, за което писах още през август) стана ясно, че в дългосрочен план руснаците отбраняващи предмостието са обречени, просто защото няма да могат да бъдат адекватно снабдявани.

Доколко в Москва са били наясно, че перспективите за отбраняващите Херсон са доста мрачни? Много вероятно още тогава, през юли, по-прозорливите офицери от тамошния Генерален щаб да са допускали подобен сценарии. Ако това е така (а аз съм убеден, че там има доста умни хора), то следват две хипотези:

Турчак обешава, че Русия е дошла в Херсон завинаги

При условие, че всички окончателни решения се взимат единствено и само от самодържеца Путин, аз съм сигурен, че първоначално той твърдо е бил убеден във второто (че някак си ще се оправят) и постепенно е бил убеждаван в разумността на окончаталната евакуация. Не бива да забравяме, че вече на два пъти руският Генерален щаб прояви благоразумие (при пораженията при Изюм и Лиман, съответно през септември и октомври) и успя да изтегли войските си, дори и с цената на големи загуби в техника. Това ме кара да мисля, че решението за опразване на предмостието не е взето от Путин на 9 ноември сутринта, а доста по-рано, като той е узрявал за него постепенно (вероятно скърцайки със зъби и стискайки юмруци) и е бил активно подтикван от някои офицери от неговото обкръжение.

Евакуацията на Херсонското предмостие едва ли щеше да се състои, ако не беше постоянният украински натиск по целия му периметър. След неособенно успешните атаки през пролетта и първата половина на лятото, към края на юли ЗСУ прекратиха опитите си да пробият солидната руска отбрана, но веднага започнаха подготовка за ново, по-мащабно настъпление. Бяха събрани значителни за онзи момент сили, приблизително 35 000 души, при това доста добре подготвени и въоръжени. Те имаха нелеката задача да преодолеят съпротивата на около 20 000 - 25 000 руски войски, основно моторизирана пехота и десантчици, подкрепяни от известен брой „опълченци“ от сепаратистката ДНР, като и от кадировци.

Офанзивата на ЗСУ започна на 29 август сутринта, като за нея в медиите се шумеше доста преди това, и, съответно, се провеждаше в атмосфера на изключително високи очаквания от страна на украинското общество. Все пак до този момент войските на Залужни практически по целия фронт в Украйна само се отбраняваха и сънародниците му вече бяха доста нетърпеливи най-после да отпразнуват някаква значима победа. За да избегне медийния натиск върху собствените си войски, ръководството в Киев реши да наложи пълно медийно затъмнение върху събитията в района на Херсон, но понеже атаките донесоха доста ограничени резултати, общото впечатление в Украйна бе по-скоро, че настъплението се е провалило.

Към началото на септември ЗСУ успяха да превземат приблизително четири села (или по-скоро малки крепости) и на три участъка да пробият отбранителния периметър на противника. Те, обаче, не успяха да се придвижат в дълбочина.

Тук трябва да отдадем дължимото и на руснаците. Както вече неведнъж съм споменавал, в района на Херсон ЗСУ се сблъскаха лице в лице с едни от най-квалитетните руски части. За разлика от много други места, в този район те отново и отново успяваха не само да удържат на натиска, но даже и да преминават в контраатаки за възвръщане на загубени позиции и села. При това и да нанасят сериозни загуби на украинците в хора и техника. Това още веднъж потвърждава мнението ми, че ако Русия не беше такава корумпирана държава, в която властва пропагандата и политическото късогледство, тя би била в състояние да изгради една доста по-сериозна армия от сбирщината, която виждаме в момента в Украйна.

Колкото и да е странно, неособено успешната офанзива край Херсон помогна изключително много за зашеметявашия успех на ЗСУ в района на Харков десетина дни по-късно. Оказа се, че вниманието на руското командване е било изцяло ангажирано с това, какво се случва на юг и напълно е пропуснало да забележи подготовката на украинското настъпление на север. Резултатът от това недоглеждане вече го знаем всички – пълна катастрофа в района Изюм, след това край Купянск, а накрая при Лиман.

