Една победа дели Бахамите от историческо класиране на Олимпийските игри в Париж

Националният отбор на Бахамските острови се класира на финала на олимпийския квалификационен турнир във Валенсия. Съставът на Кристофър Демарко се наложи над Ливан с 89:72 в първия полуфинал на испанска територия. Северноамериканците държаха съдбата си в свои ръце през целия мач и преодоляха всички критични моменти, за да откажат играчите Миодраг Перишич и вече са само на победа от първо класиране на олимпийски игри.

Така островитяните вече чакат да разберат своя съперник за финала, където ще играят със спечелилия във втория полуфинал, в който по-късно тази вечер ще се срещнат домакините от Испания и Финландия.

Just a single win away from making history



Bahamas get past Lebanon for the #FIBAOQT final pic.twitter.com/0yFkcTyUBW