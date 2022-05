ЕК ще се постарае да даде отговор за еврочленството на Украйна през юни

През юни се очаква Европейската комисия да даде отговор на заявлението за членство в ЕС на Украйна. Това става ясно от публикация на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Туитър.

Публикацията на председателя на ЕК е придружена от снимка от видеоконферентен разговор с украинския президент.

Снимка: Twitter/Ursula von der Leyen

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4