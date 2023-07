Елена Рибакина стартира защитата на титлата си на Уимбълдън с успех

Елена Рибакина (Казахстан) загуби сет, но направи успешен старт на защитата на титлата си на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Поставената под №3 Рибакина пласира 12 аса при победата над Шелби Роджърс (САЩ) с 4:6, 6:1, 6:2 за 103 минути под покрива на Централния корт, който беше спуснат заради дъжда в британската столица.

Двубоя от Кралската ложа на трибуните проследи рекордьорът с 8 титли от турнира Роджър Федерер (Швейцария), който се завърна на "Уимбълдън" за първи път след прекратяването на състезателната си кариера през септември миналата година.

Рибакина допусна пробив в откриващия гейм на срещата и не успя да навакса до края на първия сет. От началото на втората част тя започна да доминира, взе осем от следващите девет гейма, за да изравни резултата и да поведе с 2:0 в третия сет, а след това затвори мача с нова серия от три поредни гейма.

Rybakina roars back!



Defending champion Elena Rybakina came from a set down to beat Shelby Rogers 4-6, 6-1, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/oo5L2WdWNQ