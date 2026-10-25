Елена Рибакина защити титлата си в Нинбо

Водачката в световната ранглиста при жените Елена Рибакина (Казахстан) защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай). Надпреварата е с награден фонд 1 206 446 долара.

Във финала Рибакина се наложи над финалистката от US Open от 2021 година Лейла Фернандес (Канада) с 6:2, 6:2. Мачът продължи час и 17 минути.

Състезаващата се за Казахстан Рибакина изоставаше с 1:2 в първия сет, преди да спечели пет поредни гейма за 6:2 в своя полза.

Във втората част шампионката от тазгодишните Открити първенства на Австралия и САЩ поведе с 3:1 и приключи двубоя отново при 6:2 с първия си мачбол.

Трофеят е четвърти за Елена Рибакина през годината и общо 15-а в кариерата й, както и първи за нея като водачка в ранглистата.

Успехът в Нинбо позволи на Рибакина да направи важна крачка към завършване на годината под номер 1 в света.