Ембийд се завърна и вдъхнови Филаделфия за победа над Маями

Лидерът на Филаделфия Севънтисиксърс Джоел Ембийд се завърна в игра и бе с основна заслуга за успеха на своя тим над Маями Хийт с 99:79 точки, след който Фили намали изоставането си в полуфиналната плейофна серия с Хийт на 1-2 победи.

Ембийд, който е сочен за един от фаворитите за MVP на редовния сезон, пропусна първите два двубоя в серията, които бяха убедително спечели от Маями с 14 и 16 точки разлика. Центърът на Сиксърс бе под въпрос и за третия мач заради сътресение и фрактура на палеца, но за радост на феновете в зала "Уелс Фарго Сентър" той попадна в стартовата петица на домакините, макар и с маска на лицето. Ембийд не успя да покаже най-доброто от себе си, но се отчете с 18 точки и 11 борби и помогна за силната игра на Филаделфия в защита, която ограничи лидера на Изток до едва 79 точки, като в три от частите Хийт вкараха 17 или по-малко точки.

Joel Embiid brought the energy in his series debut, dropping a double-double in the @sixers Game 3 victory!@JoelEmbiid: 18 PTS, 11 REB



Game 4: Sun. 8pm/et on TNT pic.twitter.com/wx0IyBQrh5