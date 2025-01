Фенербахче спря устрема на Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

Фенербахче спря серията от четири поредни победи на Цървена звезда в Евролигата, след като се наложи с 96:91 в "Белград Арена". Турският тим държеше нещата под контрол дълбоко в последната четвърт, когато героичните изяви на Коди Милър-Макинтайър върнаха надежда на "звездашите". Все пак "фенерите" удържаха на натиска и постигнаха 13-и успех от началото на сезона, който ги нарежда на третата позиция в класирането.

"Червено-белите" пък изпуснаха шанса да узаконят формата си от края на 2024-а година с място в Топ 4 и са шести с 12 победи от 21 мача.

Още от самото начало американецът с български паспорт загатна за добро индивидуално представяне, повеждайки домакините до аванс с 24:21 след първите десет минути с неговите седем точки.

