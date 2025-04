Везенков вдъхнови Олимпиакос за успешно начало в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков блесна с пълна сила и изигра ключова роля за успешния старт на Олимпиакос в плейофите на Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Реал Мадрид с 84:72 в първа четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас властваше с пълна сила през целия мач и това бе достатъчно да сломи съпротивата на "белите". Задачата на мадридчани се усложни допълнително през второто полувреме, когато Чус Матео бе дисквалифициран.

Спортист №1 България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и поведе "червено-белите" към ключовия успех. Българският национал влезе в ролята на топреализатор и не бе далече от дабъл-дабъла. Крилото се прибра в съблекалнята с 23 точки, 7 борби и 3 откраднати топки за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средна дистанция, 3/4 отвъд дъгата и 4/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин тимът от Пирея удари първи в серията и поведе с 1:0 победи. Вторият мач от откриващия кръг в турнира на богатите отново ще бъде на гръцка земя, като ще се състои на 25 април (петък).

Ефектната защита, комбинирана с офанзивния потенциал на Александър Везенков и Еван Фурние, укрили домакините още в откриващите минути, в които доминацията за тях бе пълна. Гостите се намираха в пълен нокдаун и „червено-белите“ си издействаха аванс от 13 точки в края на встъпителния период.

Точните стрелби спряха да валят при откриването на следващата десетка. Все пак тимът от Пирея не намали оборотите и не допусна „белите“ да си позволят, че са способни на обрат, за да се оттегли в съблекалнята при 47:29.

Везенков се зае със задачата да попада под светлините на прожекторите на старта на третата част, която също се развиваше по вкуса на гърците. Фурние последва примера на своя съотборник и тласна домакините с 13-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт тимът от Пирея даде да се разбере, че няма намерение да допуска сериозни колебания и отказа „мадридчани от мечтите за обрат.

What a transition



Luca Vildoza steals on one end and McKissic dunks on the other!#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/U30nr4IbRL