Емилия Димитрова бе избрана за Диагонал на годината в американската Професионална лига

Българската волейболистка Емилия Димитрова, която преди броени дни обяви края на кариерата си, получи страхотно признание за отличния сезон, който направи в американската Професионална лига.

32-годишната състезателка бе обявена за Диагонал на годината, както и бе избрана в All-League First Team.

All-League FIRST TEAM honors goes to these two!! #RiseABOVE



