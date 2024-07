Ергин Атаман и Панатинайкос продължават сътрудничеството си до 2027 година

Панатинайкос са удължили договора на старши треньора Ергин Атаман до 2027 година. Новината обяви собственикът на "детелините" Димитрис Янакопулос. Предишната сделка на специалиста изтичаше догодина.

Panathinaikos BC AKTOR and coach Ergin Ataman have agreed on a contract extension!



Three more years of creating memories together #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/73Pb26czXo