ЕС призова Навални да бъде освободен незабавно

Европейският съюз продължава да призовава за незабавно и безусловно освобождаване на руския опозиционер Алексей Навални и за пълно разследване на неговото отравяне. Това написа в профила си в Туитър Набила Масрали – говорител на върховния представител на ЕС по външна политика Жозеп Борел.

Съобщенията, че здравословното състояние на Навални се е влошило в колонията, предизвиква загриженост, написа още Масрали. Русия е длъжна да осигури на Навални достъп до медицинско обслужване и да пусне адвокатите му да се срещнат с него, подчерта тя.

Worrying reports that Alexei Navalny's health has deteriorated in the penal colony. Russia authorities must give @navalny access to medical care & give his lawyers access to him. EU continues to call for his immediate & unconditional release & a full investigation into poisoning.