ЕС успя да договори още 9 милиона дози от ваксината на "Астра Зенека"

ЕС успя да договори допълнителни 9 милиона дози от ваксината на "Астра Зенека" в опит да компенсира намаляването на доставките на компанията.

По този начин фармацевтичният гигант се съгласи да достави половината от предварително поръчания обем дози за първото тримесечие на 2021 г., вместо 40%, което беше планирала да направи по-рано.

Това съобщи в Tуитър председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Стъпка напред по отношение на ваксините. "Астра Зенека" ще достави 9 милиона допълнителни дози спрямо последното предложение на компанията, което ще доведе до 40 милиона дози през първото тримесечие. Освен това компанията се ангажира да започне доставки седмица по-рано и да увеличи производствения си капацитет", написа Фон дер Лайен.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.