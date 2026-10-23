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Евертон Бала: Нашето обединение помогна да спечелим

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Спорт
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Господ ме богослови с гол, заяви бразилецът, който бе сред основните фактори за първия успех на Левски в Лига Европа.

Евертон Бала: Нашето обединение помогна да спечелим
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Евретон Бала смята, че обединението е помогнало на Левски да стигне до първа победа в Лига Европа. Актуалните първенци надделяха над Виктория Пилзен с 2:1 на „Доосан Арена“. Бразилецът записа името си сред голмайсторите, отбелязвайки първия гол срещу чехите.

"Беше много труден мач, както и всички останали дотук, но мисля, че се раздадохме докрай. Възползвахме се максимално от нашите възможности. Нашето обединение на терена направи така, че да спечелим", смята полузащитникът.

"Мисля, че се учим с всеки изминал ден. Може би това не беше моят най-добър мач, но Господ ме благослови с гол. Много съм щастлив да помагам. Мисля, че тази победа беше отборна и всички помогнаха това да се случи", добави той.

"Подкрепата на феновете има много голямо значение за това да спечелим като гост срещу голям отбор. Винаги и важно да печелим, но още по-сладко е, когато го правим навън. Много съм щастлив да имаме тази подкрепа", завърши Бала.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Евертон Бала #ПФК ЛЕВСКИ

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