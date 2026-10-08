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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Еврокомисар Марта Кос за атаките с дронове в Черно море: Това е неприемливо, грубо нарушение на основните принципи на международното право

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Еврокомисар Марта Кос за атаките с дронове в Черно море: Това е неприемливо, грубо нарушение на основните принципи на международното право
Снимка: БТА
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Еврокомисарят по разширяването Марта Кос е на посещение у нас и коментира атаките с дронове по търговски кораби в Черно море.

"Това е неприемливо, грубо нарушение на основните принципи на международното право и ярко напомняне за заплахите за сигурността, пред които е изправена Европа. То също така застрашава продоволствената сигурност на милиони хора по света. Моите съболезнования на семействата на загиналите и на изчезналите членове на екипажите и моята благодарност за бързата реакция на българските спасителни екипи."

Днес нашият континент е изправен пред много предизвикателства, но ние винаги сме най-силни, когато работим заедно, обединени като европейци, подчерта Марта Кос.

"Именно затова работим за разширяването на нашия съюз. Това е възможност да направим Европа по-силна. То носи ясни ползи за нашите граждани, повече работни места и възможности, както и повече безопасност, сигурност и солидарност. Тази седмица Комисията представи своята оценка за това как нашият съюз трябва да се подготви за разширяването. Тя показва, че разширяването е възможно, но има и предизвикателства, на които трябва да отговорим, за да гарантираме, че един по-голям съюз ще бъде и по-силен съюз. Една от областите, по които трябва да работим, са транспортните връзки на нашия континент. Те свързват хората, намаляват времето за пътуване и разходите за правене на бизнес. Това ни сближава като европейци.И точно това е предназначението на Коридор 8 – да свърже Адриатическо море с Черно море и да донесе ползи за хората в България, Северна Македония, Албания и по-широкия регион."

Европейският съюз ще подкрепи Северна Македония и Албания с 319 млн. евро за изграждането на Коридор 8.

"И един ден тези пътища и железопътни линии ще преминават през обединена Европа без вътрешни граници. Това е визията на нашата политика на разширяване. Коридор 8 ще служи на икономиките и общностите от двете страни на границите. Той ще бъде част от по-широка, както подчертахте, мрежа от транспортни връзки от центъра на Европа до сърцето на Азия.Той ще създаде повече възможности за европейския бизнес в свят, в който много търговски маршрути са нарушени."

Марта Кос благодари на България и я нарече "входна врата към Европа". Тя коментира срещата на върха за свързаността, на която София ще бъде домакин догодина.

"Искам да благодаря на България за лидерството ѝ в изграждането на нови транспортни и енергийни връзки. България е входната врата към Европа. Срещата на високо равнище за свързаността, която ще бъдете домакин заедно с Европейската комисия през пролетта на 2027 г., ще бъде важен етап в развитието на връзките, от които Европа се нуждае. Очаквам с нетърпение да се върна в България следващата пролет."

#Марта Кос #коридор 8 #атака с дронове #кораби #Черно море

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