Eвропейските лидери осъдиха атаката на Иран срещу Израел

Лидерите на европейските институции категорично осъдиха атаката на Иран срещу Израел. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в X, че трябва да се направи всичко, за да се предотврати по-нататъшна ескалация в региона и да се избегне още кръвопролитие.

Strongly condemn the attack launched by Iran on Israel.



Everything must be done to prevent further regional escalation. More bloodshed must be avoided. We will continue to follow the situation closely with our partners.