Израел осъмна във война: Иран атакува с над 200 дрона и ракети (ОБЗОР)

Иран атакува Израел с над 200 дрона и ракети. Много от тях са били прихванати от израелската противовъздушна отбрана. Ракети, обаче, са паднали в пустинята Негев. Съобщава се за ранено 10-годишно момиче. Нанесени са щети и на военен обект. По въздух Израел беше атакуван и от съюзниците на Иран. Атаките са били извършени от ливанската групировка Хизбула и йеменските хути.

Израел осъмна във война. С Иран. През цялата нощ ирански ракети и дронове с експлозиви летяха към израелска територия. Сирени огласяха цялата страна.

Това е първия директен удар на Иран срещу Израел.

С масови празненства в Иран отпразнуваха нападението. Определиха го като много успешно. От Техеран обявиха, че атаката е в отговор на удара срещу иранското посолството в Дамаск, при която загинаха двама генерали от Революционната гвардия.

От социалните мрежи върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се закани, че "дяволският режим ще бъде наказан".

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI