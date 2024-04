Световни лидери осъждат атаката на Иран срещу Израел. Късно вечерта на 13 април Техеран съобщи, че е изстрелял дронове и ракети срещу цели в Израел в отговор на агресията срещу иранското консулство в Дамаск.

Минути след оповестяването на атаката Съединените щати заявиха, че застават твърдо зад Израел.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел осъди атаката и заяви, че трябва да се направи всичко възможно конфликтът да не ескалира повече.

Strongly condemn the attack launched by Iran on Israel.



Everything must be done to prevent further regional escalation. More bloodshed must be avoided. We will continue to follow the situation closely with our partners.