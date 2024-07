Фабрегас привлече Пепе Рейна в Комо

"Рейна е вратар с огромен опит на международно ниво и манталитет на победител. Поради тази причина аз смятам, че той ще е от голяма полза за всички нас. Вярвам, че всеки млад футболист иска да има такъв съотборник", заяви Фабрегас.



Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll