Фейенорд обърна Комо в голово шоу с пет попадения

Комо допусна първото поражение в историята си в Шампионската лига, след като отстъпи с 2:3 при гостуването си на Фейенорд. Италианците поведоха в Ротердам, но домакините стигнаха до пълен обрат, а попадението на Тасос Дувикас в добавеното време не беше достатъчно за тима на Сеск Фабрегас.

Асане Диао даде аванс на Комо с хубав индивидуален пробив и прецизен удар, но само две минути по-късно Гийвай Зехил възстанови равенството с мощен изстрел от границата на наказателното поле. Малко след това Диао получи мускулна травма и беше принудително заменен още в 23-ата минута.

След почивката Фейенорд натисна и стигна до обрат. Анис Хадж Муса изведе нидерландците напред с удар с левия крак, а по-късно отново той беше в основата на третия гол, при който топката рикошира в Якобо Рамон, удари гредата и влезе във вратата след допир със Самчес.

Комо не се отказа и в последните секунди Дувикас се възползва от грешка в отбраната на домакините, за да оформи крайното 2:3. Така италианският тим не успя да продължи успешния си старт в турнира след убедителната победа с 4:1 над РБ Лайпциг в дебюта си.