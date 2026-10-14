Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор получи наказание от четири мача в испанската Ла Лига, след като беше изгонен при победата на „кралския клуб“ с 1:0 над Виляреал в двубой от осмия кръг на първенството. Решението е на дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация, съобщиха от организацията.

Санкцията ще лиши Реал от услугите на бразилския нападател в няколко важни срещи от шампионата. Винисиус няма да бъде на разположение на треньорския щаб за двубоите със Севиля на 18 октомври и с Барселона на 25 октомври. Така той ще пропусне и предстоящото Ел Класико срещу настоящия шампион на Испания.

Освен това бразилецът няма да играе срещу Расинг на 1 ноември и Валенсия на 7 ноември. Очаква се отсъствието му да бъде сериозно предизвикателство за Реал Мадрид в натоварен период от сезона, особено преди сблъсъка с големия съперник Барселона.