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Тежък удар за Реал Мадрид: Винисиус е аут за четири срещи

Станко Димов от Станко Димов
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Футбол
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Решението е на дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация.

Винисиус
Снимка: БТА
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Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор получи наказание от четири мача в испанската Ла Лига, след като беше изгонен при победата на „кралския клуб“ с 1:0 над Виляреал в двубой от осмия кръг на първенството. Решението е на дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация, съобщиха от организацията.

Санкцията ще лиши Реал от услугите на бразилския нападател в няколко важни срещи от шампионата. Винисиус няма да бъде на разположение на треньорския щаб за двубоите със Севиля на 18 октомври и с Барселона на 25 октомври. Така той ще пропусне и предстоящото Ел Класико срещу настоящия шампион на Испания.

Освен това бразилецът няма да играе срещу Расинг на 1 ноември и Валенсия на 7 ноември. Очаква се отсъствието му да бъде сериозно предизвикателство за Реал Мадрид в натоварен период от сезона, особено преди сблъсъка с големия съперник Барселона.

#ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

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