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Ливърпул се развихри в Австрия, Баркола записа първия си хеттрик

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Мърсисайдци стигнаха до най-резултатната си победа под ръководството на Андони Ираола

Брадли Баркола
Снимка: БГНЕС
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Ливърпул се реваншира по най-добрия начин за тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити и разгроми ЛАСК с 6:3 като гост в двубой от основната фаза на Шампионската лига.

Мърсисайдци записаха втора победа в турнира, а големият герой на вечерта беше Брадли Баркола, който отбеляза първите си голове за английския тим и реализира хеттрик за първи път в кариерата си.

Французинът се разписа в 24-ата, 37-ата и 66-ата минута. Преди него Роналд Араухо откри резултата в 22-рата минута с глава след корнер, изпълнен от Костас Цимикас. Джереми Фримпонг покачи на 4:0 в 51-вата минута, а Люис Кумас също се разписа в 72-рата, след като по-рано две негови попадения бяха отменени заради засади.

Въпреки убедителния успех Ливърпул остави поводи за притеснение с представянето си в защита. След като поведе с 6:1, тимът допусна два бързи гола на Флориан Флекер в 74-ата и 77-ата минута. Преди това Роберт Любичич беше намалил изоставането на домакините в 63-тата.

Така мърсисайдци стигнаха до най-резултатната си победа под ръководството на Андони Ираола, но пропуските в отбрана помрачиха донякъде вечерта. ЛАСК пък допусна второ поредно поражение в основната фаза, след като започна участието си със загуба от АЕК.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Ливърпул #ЛАСК (Линц)

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