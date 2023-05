Фейенорд спечели титлата в Нидерландия, прекратиха мача между Грьонинген и Аякс

Фейенорд триумфира като шампион по футбол на Нидерландия два кръга преди края, след като спечели с 3:0 над Го Ахед Ийгълс. Фейенорд дръпна в резултата с два ранни гола в първите 20 минути и до края контролираше мача.

Отборът има 79 точки от 32 мача и макар преследвачите от ПСВ Айндховен да са с мач по-малко, те няма как да наваксат, тъй като са с 68. Тържествата в пристанищния град пък започнаха буквално с последния съдийски сигнал. Титлата е първа за Фейенорд от 2017 година насам. Това е 16-а титла за Фейенорд в историята на футбола в Нидерландия, но едва втора в последните 20 години.

Осама Идриси откри резултата в 15-ата минута, а три минути след това мексиканският национал Сантяго Хименес удвои преднината им след подаване на Игор Пайшао. Гостите от Девентер трябваше да изчакат няколко минути преди да подновят играта с начален удар, тъй като партито по трибуните на домакинските фенове трябваше да бъде укротено от охраната. Самият Игор Пайшао вкара третото попадение 9 минути след началото на второто полувреме.

Аякс (Амстердам) – най-успешният и популярен отбор в страната, трябва да положи доста усилия в оставащите три кръга, за да запази 3-ото място пред напиращия АЗ Алкмаар, тъй като води само с 2 точки. Днешното гостуване на столичани срещу Грьонинген бе прекратено още преди 10-ата минута. Фенове на домакините хвърлиха на терена черни димки след първото изпадане на клуба от 25 години насам. Запалянко дори успя да нахлуе на терена с транспарант срещу ръководството на клуба.

Камбуур (Льоварден) и Грьонинген вече изпаднаха, а Емен, Екселсиор (Ротердам) и Волендам ще се борят да избегнат 16-ото място, което изпраща на бараж за оставане в Ередивизи.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR