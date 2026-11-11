ФИФА инспектира стадионите в Испания за световното първенство през 2030 година

Представители на ФИФА продължават инспекциите на испанските градове и стадиони, които кандидатстват за домакинство на мачове от Световното първенство по футбол през 2030 година, съобщава "AS".

В сряда делегацията на световната футболна централа посети Сарагоса, където се запозна с напредъка по реконструкцията на стадион "Ла Ромареда“. Въпреки известно забавяне на строителните дейности организаторите са уверени, че съоръжението ще бъде завършено в изисквания от ФИФА срок през 2029 година.

Следващата спирка на инспекторите е Мадрид, където те ще бъдат посрещнати от президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лоусан. В четвъртък е предвидено посещение на "Сантяго Бернабеу“, а ден по-късно ще бъде инспектиран и стадион "Метрополитано“.

Особено внимание е насочено към съоръжението на Реал Мадрид, което е сред основните кандидати за домакинство на финала на Мондиал 2030. Испания разчита и на "Камп Ноу“, който също отговаря на изискванията на ФИФА.

Конкуренция за провеждането на финалния двубой представлява Мароко с изграждащия се стадион "Хасан II“ край Казабланка. Представителите на ФИФА ще посетят северноафриканската страна до края на ноември, след като вече инспектираха трите кандидатстващи стадиона в Португалия.

В програмата на делегацията са включени деветте испански кандидатури, останали след оттеглянето на Малага и Ла Коруня. Валенсия и Виго също запазват шансове да бъдат включени сред домакините, като се очаква техните стадиони да бъдат посетени в близко бъдеще.