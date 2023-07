ФИГ разреши на гимнастици от Русия и Беларус да участват в международни турнири

Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (ФИГ) взе решение да позволи на руските и белоруски спортисти да се състезават под егидата на организацията с неутрален статут, съобщиха от централата.

International Gymnastics Federation allows Russians, Belarusians to compete.



The International Gymnastics Federation (FIG) has declared that Russian and Belarusian gymnasts will be allowed to compete in its competitions under conditions of neutrality.