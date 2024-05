Фил Фоудън спечели наградата за Най-добър футболист за сезона във Висшата лига

Фил Фоудън от Манчестър Сити беше избран за най-добър футболист за сезона във Висшата лига, съобщава агенция Ройтерс.

23-годишният нападател и шампионите са на прага на четвърта поредна титла в най-висшия ешалон на английския футбол, след като той отбеляза 17 гола и записа осем асистенции в 34 мача.

