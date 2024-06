Флорида ликува с първа Купа Стенли

Флорида Пантърс завоюва Купа Стенли за първи път в своята история. „Пантерите“ надвиха Едмънтън Ойлърс с 2:1 решаващия седми мач, който се изигра в „Амерант Банк Арена“. Картър Вархагей и Сам Рейнхарт се разписаха за победителите, а Матиас Янмарк отбеляза едно попълнение за канадците.

Въпреки че стигна до златото, тимът от щата Флорида мина през доста критични периоди във финалната серия, тъй като поведе с 3:0 победи, но загуби следващите три срещи. Все пак Пантърс надделя в спора за трофея с 4:3 успеха, за да отпразнува своята 30-годишнина в НХЛ по най-добрия начин. От своя страна Едмънтън остана с празни ръце на финала за трети път, като на сметката си има пет титли.

THE FLORIDA PANTHERS ARE THE 2023-24 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/ayDHiNT7Ob