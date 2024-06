Флорида с нова вярна стъпка към титлата в НХЛ

Флорида е само на две победи от шампионската титла в Националната хокейна лига на САЩ и Канада, след като победи във втората среща от серията Едмънтън с 4:1. Иван Родригес вкара два от трите гола за победителите в третата част на мача, Нико Микола и Аарън Екблад бяха другите двама автори на голове, а Антон Лундел добави две асистенции. Първата му асистенция беше за 1:1, а втората за второто попадение на Родригес, вкарано с човек повече на леда.

