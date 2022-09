Формула 1 обяви календар с рекордните 24 състезания за сезон 2023

Формула 1 официално обяви календара за сезон 2023, който ще съдържа рекордните в историята на шампионата 24 състезания.

Кампанията ще стартира на 5 март със състезанието за Голямата награда на Бахрейн на пистата "Сахир" и ще приключи с Гран при на Абу Даби на трасето "Яс Марин" на 26 ноември.

Календарът ще включва една изцяло нова надпревара в лицето на Гран при на Лас Вегас, което ще бъде предпоследен кръг от шампионата и ще се проведе на 18 ноември по улиците на едноименния град. Надпреварата в щата Невада също така ще бъде една от трите на теритоията на САЩ, като останалите две ще бъдат съответно в Маями и Остин.

Надпреварата в Лас Вегас ще замени в календара Гран при на Франция на пистата "Пол Рикар", след като договорът на състезанието не беше подновен.

През 2023 година в календара ще се завърнат Гран при на Китай, което през последните три сезон не се проведе заради пандемията от COVID-19 и Гран при на Катар, което ще се проведе отново на пистата "Лусайл" въпреки плановете за изграждане на ново трасе.

Гран при на Саудитска Арабия пък остава по улиците на Джеда, след като и там не се осъществиха плановете за построяване на нова писта.

Ето го и календарът във Формула 1 за сезон 2023:

5 март – Бахрейн

19 март – Саудитска Арабия

2 април – Австралия

16 април – Китай

30 април – Азербайджан

7 май – Маями

21 май – Емилия Романя

28 май – Монако

4 юни – Испания

18 юни – Канада

2 юли – Австрия

9 юли – Великобритания

23 юли – Белгия

30 юли – Унгария

27 август – Нидерландия

3 септември – Италия

17 септември – Сингапур

24 септември – Япония

8 октомври – Катар

22 октомври – САЩ

29 октомври – Мексико

5 ноември – Бразилия

18 ноември – Лас Вегас

26 ноември – Абу Даби

