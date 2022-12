Гакпо подписва с Ливърпул до 2028 година

Нидерландецът Коди Гакпо ще подпише договор с Ливърпул за срок от шест години до края на 2028 година, информира италианският журналист Фабрицио Романо.

Според неговите източници футболистът вече е договорил личните си условия с отбора от "Анфилд", като остава единствено да премине медицинските прегледи и да подпише контракта.

Сделката за 23-годишния Гакпо беше обявена още вчера от настоящия му клуб ПСВ Айндховен, като от "филипсите" не разкриха каква е сумата по трансфера, но по информация на Романо "мърсисайдци" ще платят на нидерландския тим 37 милиона паунда сега плюс 13 милиона под формата на бонуси.

През този сезон Коди Гакпо записа 24 двубоя за ПСВ във всички турнири, в които отбеляза 13 гола.

Добрите му изяви в клубния отбор логично донесоха на Гакпо повиквателна за националния отбор на Нидерландия за Световното първенство по футбол в Катар. На Мондиала той реализира три попадения и помогна на "лалетата" да достигнат до четвъртфиналите, където обаче те бяха спрени от бъдещия световен шампион Аржентина след изпълнение на дузпи.

Cody Gakpo has agreed a six year deal with Liverpool, same as Darwin Nunez last summer. All clauses have already been approved. #LFC



Guaranteed fee: £37m. pic.twitter.com/XgIfc3VaSf