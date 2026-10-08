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Гари Линекер призова Манчестър Сити да приеме наказанието си: Това би спасило част от репутацията на клуба

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Спорт
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Бившият капитан на Англия коментира решението за над 100 нарушения на финансовите правила, докато Кайл Уокър защити постиженията на футболистите и феновете

Гари Линекер призова Манчестър Сити да приеме наказанието си: Това би спасило част от репутацията на клуба
Снимка: БГНЕС
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Бившият английски национал Гари Линекер призова Манчестър Сити да поеме отговорност и да приеме евентуалните санкции за нарушенията на финансовите правила на Висшата лига. Коментарът му идва след съобщението, че независима комисия е признала клуба за виновен по над 100 обвинения, свързани с финансовата му дейност.

Според оповестените заключения на комисията в продължение на девет сезона, между 2009 и 2018 година, английският клуб е използвал фиктивни договори с търговски партньори, чрез които изкуствено е увеличавал отчетените си приходи и е намалявал разходите си.

Манчестър Сити продължава да отрича нарушенията и вече е обжалвал решението, като към момента окончателното наказание все още не е определено.

Сред възможните санкции се обсъждат сериозно отнемане на точки, финансова глоба и дори изваждане на клуба от Висшата лига.

По време на събитието Leaders Week London 2026, проведено на стадион „Стамфорд Бридж“, Линекер изрази притеснението си от последствията, които случаят може да има не само за Манчестър Сити, но и за репутацията на английския футбол.

"Очевидно това изглежда много зле за Манчестър Сити, а и за футбола като цяло“, заяви бившият нападател на английския национален отбор.

Според него клубът трябва да прекрати противопоставянето и да покаже готовност да понесе последствията от решението.

"Когато говорят за конспиративни теории във Висшата лига, човек си казва, че това всъщност е последното нещо на света, което лигата би искала. Затова бих искал Манчестър Сити просто да поеме отговорност и да каже: „Добре, сгрешихме, но за доброто на футбола ще приемем каквото и наказание да ни бъде наложено и ще продължим напред.“ Това донякъде би спасило репутацията им в момента, макар че не изглежда вероятно“, коментира Линекер.

Един от най-дискутираните въпроси около разследването е дали евентуалните санкции могат да засегнат и трофеите, спечелени от Манчестър Сити през разглеждания период.

Попитан дали клубът трябва да бъде лишен от трите шампионски титли на Англия, завоювани между 2009 и 2018 година, 65-годишният Линекер не изключи подобен развой.

"Не бих се изненадал, ако се стигне дотам. Но кой ще пострада от това? Играчите и феновете“, подчерта той.'

По темата се изказа и Кайл Уокър, който прекара осем години в Манчестър Сити и беше част от един от най-успешните периоди в историята на клуба, преди да го напусне през 2025 година.

Настоящият защитник на Бърнли призна, че ситуацията е изключително неприятна за бившите му съотборници, които са положили огромни усилия, за да спечелят отличията си.

"Това е нещо, за което не искаме да говорим, защото искаме да бъдем възприемани като хора, спечелили тези трофеи по позволения начин. Много е трудно, защото работихме изключително усилено за тях“, заяви Уокър пред Talksport.

Бившият английски национал обърна специално внимание и на привържениците, които са подкрепяли отбора по време на историческите му успехи.

„Не става дума само за нас. Мисля и за феновете, които пътуваха из цялата страна, пътуваха и в чужбина до Истанбул, когато спечелихме требъла. Те също заслужаваха тази вечер“, допълни защитникът.

Казусът около Манчестър Сити продължава да бъде сред най-значимите във футбола на Острова, като окончателният му изход остава неясен заради подадената жалба от клуба.

Докато Линекер настоява за поемане на отговорност, Уокър поставя акцент върху усилията на футболистите и спомените на привържениците, които според него не могат да бъдат заличени независимо от бъдещото решение.

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#ФК Манчестър Сити #Гари Линекер

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