Гашпер Търдин се завръща за Левски, четирима пропускат гостуването на Дунав

Левски ще може да разчита на Гашпер Търдин за предстоящото гостуване на Дунав в Русе. Словенският полузащитник се завръща в групата на "сините“, след като пропусна последните два мача на отбора заради контузия.

Търдин не взе участие в двубоите срещу Виктория Пилзен и Арда, но вече е напълно възстановен и ще бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес. Завръщането му е добра новина за испанския специалист, който отново ще има възможност да използва един от основните си футболисти в средата на терена.

Сред избраниците за срещата с Дунав попадна и Давид Кусо. Крилото пропусна гостуването на Арда в Кърджали, но сега отново е част от разширения състав на столичани.

В същото време Веласкес ще трябва да се справя без няколко футболисти. Извън групата останаха защитникът Оливер Камдем, който започна като титуляр срещу Арда, полузащитникът Асен Митков и крилото Адриан Райчев.

На разположение няма да бъде и Радослав Кирилов, който е претърпял операция.

За гостуването в Русе наставникът на Левски е определил група от 22 футболисти, сред които попадат основни фигури като Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Мазир Сула, Евертон Бала и Мустафа Сангаре.

Групата на Левски за двубоя с Дунав:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров.

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес.

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре