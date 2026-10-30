Георги Чиликов преди Левски: Имам много приятели там, но за 90 минути ще бъдем противници

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов очаква изключително тежък двубой срещу Левски, но вярва, че неговите футболисти могат да покажат най-доброто от възможностите си. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в събота, 31 октомври, от 16:30 часа на Градския стадион в Русе в среща от 14-ия кръг на Първа лига.

"Всичко е нормално. Готвим се за един много сериозен двубой срещу един от грандовете на България. Момчетата имат настроение и се надявам да покажат максимума от своите възможности“, заяви Чиликов пред БТА.

Наставникът на "драконите“ коментира и специалната си връзка с Левски, чийто екип носеше като футболист и се утвърди като един от голмайсторите на отбора след 2001 година.

"След годините, които съм прекарал там, е нормално да следя Левски и да симпатизирам на отбора. Имам много приятели там, но ние сме професионалисти и сериозни хора. В продължение на 90 минути ще сме противници и ще преследваме своите цели“, подчерта специалистът.

Чиликов пожела успех на "сините“ както в европейските клубни турнири, така и в българското първенство след предстоящия сблъсък.

По отношение на кадровата ситуация треньорът обясни, че Дунав няма наказани футболисти, а почти всички състезатели са здрави. Извън сметките остават Чарлс Апия, който продължава лечението си, както и възстановяващите се след операции Денислав Минчев и Билал Ел Баккали Салах.

Междувременно председателят на Управителния съвет на Дунав Диян Димов увери, че организацията за домакинството протича нормално. Продължителните валежи в Русе обаче са създали затруднения със състоянието на терена, като клубът и местната община работят по неговото отводняване.

Димов отхвърли и появилите се информации за специални финансови стимули за футболистите при евентуален успех срещу Левски. Той уточни, че премиите са определени още преди началото на сезона и са съобразени с класата на съперниците.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите за централната трибуна с козирка, които се продаваха на цена от 15 евро, вече са изчерпани. За привържениците на Левски първоначално са осигурени 650 места, но при необходимост гостуващият сектор може да бъде разширен след съгласуване с полицията и охранителните органи.

От русенския клуб призоваха феновете да пристигнат по-рано на стадиона заради засилените мерки за сигурност.

Организираните привърженици на Дунав също отправиха емоционален призив за подкрепа, като заявиха, че отборът трябва да излезе без страх срещу шампиона и да се бори за всяка топка.