Най-добрият български арбитър Георги Кабаков ще ръководи двубоя между Берое и Левски от 12-ия кръг на Първа лига.

Това стана ясно от съдийските назначения на Българския футболен съюз (БФС).

Шампионите от Лудогорец гостуват на Локомотив София, като сблъсъкът ще бъде воден от Георги Гинчев, а срещата между ЦСКА и Пирин ще бъде свирена от Иво Андреев.

Ето всички мачове и техните съдийски екипи, публикувани на сайта на БФС:

29 септември 2022 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Хебър 1918

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Динков Сталев



30 септември 2022 г., петък, 14:45 ч.

ПФК Септември Сф - Спартак 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Иван Захариев Вълчев



30 септември 2022 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Атанас Петров Бозев



30 септември 2022 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Георги Владимиров Игнатов



1 октомври 2022 г., събота, 13:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Мартин Живков Богдев



3 октомври 2022 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Стоян Христов Денев



3 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Николай Йорданов Колев



3 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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