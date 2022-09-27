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Георги Кабаков ще ръководи двубоя между Берое и Левски

от БНТ
20:06, 27.09.2022
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
кабаков ръководи мач лига европа
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български арбитър Георги Кабаков ще ръководи двубоя между Берое и Левски от 12-ия кръг на Първа лига.

Това стана ясно от съдийските назначения на Българския футболен съюз (БФС).

Шампионите от Лудогорец гостуват на Локомотив София, като сблъсъкът ще бъде воден от Георги Гинчев, а срещата между ЦСКА и Пирин ще бъде свирена от Иво Андреев.

Ето всички мачове и техните съдийски екипи, публикувани на сайта на БФС:

29 септември 2022 г., четвъртък, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Хебър 1918
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Йордан Динков Сталев

30 септември 2022 г., петък, 14:45 ч.
ПФК Септември Сф - Спартак 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев

30 септември 2022 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев Враца
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Атанас Петров Бозев

30 септември 2022 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Георги Владимиров Игнатов

1 октомври 2022 г., събота, 13:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Мартин Живков Богдев

3 октомври 2022 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Стоян Христов Денев

3 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Добромиров Димитров
СН: Николай Йорданов Колев

3 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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# ЦСКА #Георги Кабаков #Български футболен съюз #БФС
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