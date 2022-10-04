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Георги Кабаков ще ръководи срещата между Лудогорец и ЦСКА

от БНТ
19:28, 04.10.2022
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
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Снимка: БГНЕС
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Герги Кабаков ще ръководи дербито между Лудогорец и ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига, реши днес Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС).

Шампионите посрещат един от основните си конкуренти за първото място през този сезон в понеделник, 10-ти октомври, от 20:00 часа, а асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Диян Вълков, докато за ВАР ще отговаря Ивайло Стоянов с асистент Мирослав Иванов.

Мачът между Левски и Ботев Пловдив на 8-ми октомври, събота, от 20:00 часа е поверен на Станимир Тренчев с помощници Георги Тодоров и Иво Колев. За ВАР на стадион "Герена" ще отговаря Васимир Ел-Хатиб с асистент Дениз Соколов.

Пълен наряд за 13-ия кръг на Първа лига:

7 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.
Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Димитър Панайотов Костов

7 октомври 2022 г., петък, 20:00 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Александър Костадинов Костадинов

8 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Петър Стоянов Петров

8 октомври 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Валентин Желев Добрев

9 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Георги Спасов Славов

9 октомври 2022 г., неделя, 20:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Стоян Маринов Алексиев

10 октомври 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Генов Нарлев

10 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Тодоров Петров

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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#Съдийска комисия към БФС # ЦСКА #Георги Кабаков #Лудогорец
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