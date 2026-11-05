Георги Костадинов: Нека си припомник къде бяхме преди две години и къде сме сега

Георги Костадинов върна времето назад при втория пореден успех на Левски в Лига Европа. Столичният тим надделя над Ягелония с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Спортният директор на „сините“ отбеляза къде са се намирали преди две години и къде са в момента.

“Благодаря на всички фенове и на отбора. Страхотен мач, невероятно представяне и единствено съжаляваме за контузията на Сержиньо. Ще имаме повече яснота утре. Той не се чувства добре, но дори и да пропусне мача в неделя (срещу ЦСКА), ние имаме достатъчно класни футболисти”, сподели той.

„Имахме много тежка програма, но момчетата се справят добре и се надявам тази емоция да продължи и в неделя. Нека си припомним къде бяхме преди две години и къде сме сега. Много съм щастлив и смятам, че тези момчета го заслужават. Ако продължават с това трудолюбие, добрите моменти тепърва предстоят“, каза още доскорошният футболист.

Относно отсъствието на Акрам Бурас, един от ръководителите на тима каза: „Той получи леко неразположение през седмицата и решихме да го съхраним. Сигурен съм, че тепърва ще показва най-доброто от себе си“, коментира Костадинов.