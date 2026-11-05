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Даниел Боримиров: Апетитът идва с яденето

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Спорт
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Тази победа е за нашата прекрасна публика, заяви изпълнителният директор на Левски след две поред в Лига Европа.

даниел боримиров левски израства всеки мач ръководството хулио веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Даниел Боримиров посвети втория пореден успех на Левски в Лига Европа на феновете. Актуалните шампиони в родния елит отказаха Ягелония с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Изпълнителният директор последва примера на Наско Сираков и също подходи философски.

Тази победа е за нашата прекрасна публика, която бе от първите минути зад нас и даде криле на отбора, тъй като не влязохме както трябва в първите 15 минути. Бяхме търпеливи и е важно, че успяхме. Беше трудно и се радвам, че се противопоставихме на такъв отбор“, каза той.

Един от ръководителите на „сините“ коментира и гола на Стивън Стоянчов, който се превърна в герой за тях.

Винаги е радостно, когато футболист от школата бележи и показва израстване. Когато се трудиш, получаваш шанс да играеш за първия отбор. Хулио продължава да държи отбора здраво стъпил на земята и играем мач за мач, което е правилната формула. Апетитът идва с яденето. Този мач беше подготовка за предстоящия с ЦСКА и тогава трябва също да отговорим на тяхната агресия“, каза още Боримиров

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Даниел Боримиров #ПФК ЛЕВСКИ

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