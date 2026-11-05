Даниел Боримиров: Апетитът идва с яденето

Даниел Боримиров посвети втория пореден успех на Левски в Лига Европа на феновете. Актуалните шампиони в родния елит отказаха Ягелония с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Изпълнителният директор последва примера на Наско Сираков и също подходи философски.

„Тази победа е за нашата прекрасна публика, която бе от първите минути зад нас и даде криле на отбора, тъй като не влязохме както трябва в първите 15 минути. Бяхме търпеливи и е важно, че успяхме. Беше трудно и се радвам, че се противопоставихме на такъв отбор“, каза той.

Един от ръководителите на „сините“ коментира и гола на Стивън Стоянчов, който се превърна в герой за тях.

„Винаги е радостно, когато футболист от школата бележи и показва израстване. Когато се трудиш, получаваш шанс да играеш за първия отбор. Хулио продължава да държи отбора здраво стъпил на земята и играем мач за мач, което е правилната формула. Апетитът идва с яденето. Този мач беше подготовка за предстоящия с ЦСКА и тогава трябва също да отговорим на тяхната агресия“, каза още Боримиров