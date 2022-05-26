Георги Младенов събира младежкия национален отбор във Вършец
Националният отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст ще се събере за лагер преди Европейското първенство в Грузия във Вършец. Георги Младенов е повикал своите избраници на 6 юни в планинското градче.
Отборът ни ще се бори за промоция в Дивизия А в Тбилиси, Грузия.
Националите ни попаднаха в група "С" на шампионата, който ще се играе от 15 до 24 юли. Тимът ни ще има за съперници Полша, Латвия, Унгария и Ирландия.
Ето и повиканите за подготовка играчи:
Емил Стоилов – Есудиантес (Испания)
Костадин Костадинов – Палмер (Испания)
Мартин Йорданов – Черно море Тича
Дамян Минков - Берое
Васил Попов - Рилски спортист
Мартин Ангелов - САЩ
Константин Тошков - Ямбол
Лъчезар Тошков – Черно море Тича
Иван Спиров - Черно море Тича
Михаил Комбаков - Берое
Виктор Гергов - ЦСКА
Георги Герганов - Ямбол
Томас Читадзе - Черноморец
Димитър Генов - ЦСКА
Берк Мехмед – Черно море Тича
Иван Иванов - Хасково
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