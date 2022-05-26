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Георги Младенов събира младежкия национален отбор във Вършец

от БНТ
07:14, 26.05.2022
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Георги Младенов събира младежкия национален отбор във Вършец
Снимка: БФБ
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Националният отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст ще се събере за лагер преди Европейското първенство в Грузия във Вършец. Георги Младенов е повикал своите избраници на 6 юни в планинското градче.

Отборът ни ще се бори за промоция в Дивизия А в Тбилиси, Грузия.

Националите ни попаднаха в група "С" на шампионата, който ще се играе от 15 до 24 юли. Тимът ни ще има за съперници Полша, Латвия, Унгария и Ирландия.

Ето и повиканите за подготовка играчи:

Емил Стоилов – Есудиантес (Испания)

Костадин Костадинов – Палмер (Испания)

Мартин Йорданов – Черно море Тича

Дамян Минков - Берое

Васил Попов - Рилски спортист

Мартин Ангелов - САЩ

Константин Тошков - Ямбол

Лъчезар Тошков – Черно море Тича

Иван Спиров - Черно море Тича

Михаил Комбаков - Берое

Виктор Гергов - ЦСКА

Георги Герганов - Ямбол

Томас Читадзе - Черноморец

Димитър Генов - ЦСКА

Берк Мехмед – Черно море Тича

Иван Иванов - Хасково

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