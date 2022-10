Германия постави нов световен рекорд в отборния спринт в колоезденето при жените. Германките победиха във финала съперничките си от Китай на световното първенство по колоездене на писта на колодрума в Сен Куентин ен Ивелин.

Паулине Грабош, Ема Хинце и Леа Софи Фридрих завършиха за време 45.967 секунди, като подобриха с 0.97 секунди предишното най-добро постижение в тази дисциплина, поставено отново от тях миналото лято.

Women's Team Sprint - Germany



