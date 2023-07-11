Гидженов ръководи Левски – ЦСКА 1948, Драганов получи дербито на Пловдив

Радослав Гидженов ще ръководи срещата между Левски и ЦСКА 1948 от откриващия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата е в събота, 15 юли, от 18:45 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Йордан Петров и Георги Стамболджиев. Четвърти съдия ще бъде Кристиян Колев, а Иво Андреев и Светослав Енчев ще оперират на ВАР. Съдийски наблюдател ще бъде Стоян Маринов.

Драгомир Драганов пък получи наряд за градското дерби между Локомотив Пд и Ботев Пд на „Лаута“. Никола Попов ще свири Крумовград – Лудогорец, а Хебър – ЦСКА бе поверен на Станимир Тренчев.

Съдийските наряди за откриващия кръг в Първа лига:

14 юли 2023 г., петък, 18:45 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

14 юли 2023 г., петък, 21:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Йордан Веселинов Гулев

15 юли 2023 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Стоян Маринов Алексиев

15 юли 2023 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Крумов Виделов

16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Георги Василев Йорданов

16 юли 2023 г., неделя, 21:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Петър Стоянов Петров

17 юли 2023 г., понеделник, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Валентин Желев Добрев

17 юли 2023 г., понеделник, 20:45 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Радан Василев Мирянов.

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